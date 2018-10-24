NATO'dan Rusya'ya sert uyarı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda anlaşmanın etkili olamayacağını açıkladı.

Rus tehdidi rahatsız ediyor

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal eden Rusya'ya yanıt olarak Avrupalı müttefiklerin daha fazla nükleer silah konuşlandırmayacağını söyleyen Stoltenberg, yeni Rus füzesi tehdidi sebebiyle birliğin güvenliği için önerileri değerlendirdiklerini belirtti.

Stoltenberg ayrıca ABD ve Rusya'nın 2021 yılından sonra Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) süresini uzatmak için orta yol bulacağını ümit ettiğini ifade etti.