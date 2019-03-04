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NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "NATO müttefikleri Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor"

04 Mart 2019 Pazartesi 18:48
NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından, Moskova yönetimine anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısını yineledi.

NATO Karargahında Brüksel'de görev yapan bir grup kadın gazeteciyle bir araya gelen Stoltenberg, INF Anlaşması'nın 1987'den bu yana Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, Rusya'nın SSC8 adlı füze sisteminin INF Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, "NATO müttefikleri Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade eden Stoltenberg, önceliğin anlaşmayı kurtarmak olduğunu belirtti.

- "INF'siz bir dünyaya hazırlanıyoruz"

Stoltenberg, Rusya'nın ihlallerinin ilk etapta eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından gündeme getirildiğini anımsatarak, tüm müttefiklerin, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme kararını desteklediğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin aynı zamanda "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünya" için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın Avrupa topraklarına karadan fırlatılan nükleer silahlar konuşlandırma niyetinde olmadığı bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, "NATO'nun temel amacı çatışmayı engellemek ve bunu 70 yıldır başarılı bir şekilde yapıyor." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan INF Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:48
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  2. INF
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  4. Rusya
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