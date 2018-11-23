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NATO'dan Libya'ya "yardıma hazırız" mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "(Libya'daki siyasi istikrarsızlık) NATO yardım etmeye hazır ama direkt toprakları üzerine müdahaleyi önlemek istiyor. Bunun için Irak, Afganistan, Libya'ya kendi ülkelerini istikrara kavuşturmalarına müsaade etmek gerekiyor"- "DEAŞ'a karşı savaşta ilk sırada olan ordularının kararlılığı ve cesareti için Irak'a teşekkür ediyorum"

23 Kasım 2018 Cuma 00:42
NATO'dan Libya'ya "yardıma hazırız" mesajı

MADRİD (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'daki siyasi istikrarsızlıkla ilgili NATO'nun müdahaleye değil yardıma hazır olduğunu söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılam MED-Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Stoltenberg, "Uzun vadede Irak ve Afganistan'daki tecrübelerimizden aldığımız ders, önceden tedbir almak müdahale etmekten daha iyi. NATO'nun kendi gücü ile müdahale etmesindense ülkelerin kendilerini istikrara kavuşturmalarına müsaade ederek yerel güçleri eğitmek daha iyi." dedi.

Stoltenberg, Libya'daki krizle ilgili "NATO yardım etmeye hazır ama direkt toprakları üzerine müdahaleyi önlemek istiyor. Bunun için Irak, Afganistan, Libya'ya kendi ülkelerini istikrara kavuşturmalarına müsaade etmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan "DEAŞ'a karşı savaşta ilk sırada olan ordularının kararlılığı ve cesareti için Irak'a teşekkür ediyorum." diyen NATO Genel Sekreteri, Irak'ın DEAŞ' karşı mücadelesinin herkes için önemli olduğunu belirtti. Stoltenberg, "DEAŞ yenilmeseydi ve bir devlet kurmayı başarmış olsaydı halk üzerinde kalıcı bir etkisi olacaktı ve hepimiz üzerinde çok güçlü bir etki bırakacaktı. Çünkü ülkelerimize saldırmakta finansman sağlamak ve organize olmak için bir üsse sahip olacaktı." görüşünü savundu.

NATO'nun Irak'ta yerel güçleri eğitme misyonuna devam edeceğini ifade eden Stoltenberg, "DEAŞ'ın dönme olasılığını önlemek ve güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmak için Irak'ta kalacaklarını" kaydetti.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 00:42
  1. "MED-Akdeniz Diyalog Forumu"
  2. deaş
  3. Irak
  4. Libya
  5. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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