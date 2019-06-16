0553 313 94 23

NATO'dan kritik açıklama: Türkiye'yi takip edebiliriz

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'da gündem AWACS sistemi. Kuruluşun "gökyüzündeki gözü" olarak da bilinen hava gözlem sisteminin eskimesi tartışmaya neden oldu. AWACS sisteminin güncellenmesi ya da yenilenmesi tartışması arasında "Türkiye gibi Boeing'in geliştirdiği daha yeni bir radar sistemi olan E-7'yi alabiliriz." dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 08:54
NATO'dan kritik açıklama: Türkiye'yi takip edebiliriz

Son dönemde müttefikleri arasında ciddi bir krizin patlak verdiği NATO'nun bir diğer gündem maddesi ise kuruluşun "gökyüzündeki gözleri" olarak tanımlanan AWACS sistemlerinin eskimesi. Şu an 14 Boeing E-3A Hava Kontrol ve Uyarı Sistemi’ne sahip olan NATO'nun AWACS'lardan sorumlu yetkilisi Michael Gschossmann, açıklamalarda bulundu.

"Araştırmalar bir an önce tamamlanmalı"

Gschossmann bu yılın Aralık ayında Boeing ile bir anlaşma yapılacağını açıklarken, "Bir an önce filoyu yenilememiz ve yenilerini almamız gerek, araştırmalar bir an önce tamamlanmalı" ifadesini kullandı.

Reuters'a konuşan Gschossmann NATO'nun bir an önce karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "NATO, Boeing'in yeni radar uçağı E-7'yi satın alan üye ülkeler İngiltere ve Türkiye'yi takip edebilir. Bu hava araçları yeni eklemeler yapabilecek kadar geniş ve gelecek yıllarda izleme mesafesini geliştirebilecek." dedi.

NATO'nun üst düzey yetkilisi olan Gschossmann, eğer yakın zamanda karar verilmezse hem maddi hem de operasyonel olarak NATO'nun zarar göreceğini belirtti. Gschossmann, gelecekte de kullanılabilecek bir sistem kullanılması gerektiğini aktardı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:54
  1. Türkiye
  2. nato
  3. Michael Gschossmann
  4. yeni radar uçağı E-7
  5. E-3A Hava Kontrol ve Uyarı Sistemi
  6. AWACS
  7. Gschossmann
  8. Boeing
  9. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençler arasında sıra kavgası
    1. Gençler arasında sıra kavgası
    2. Minikler ’Babalar Günü’nü çektikleri..
    3. GÜNDEM / 16 Haziran 2019
    4. Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3..
    5. Yağmur altında Atatürk ve İstiklal..
    6. Akit yalnız değil! Murat Alan’a..
    7. Başkan Tekin’in “Babalar Günü” Mesajı.
    8. 37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
    9. Şırnak’da 3 terörist etkisiz hale..
    10. Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü
    11. NATO'dan kritik açıklama: Türkiye'yi..
    12. (ÖZEL) Kucağında bebekle polise..
    13. Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
    14. İki komşu arasında bıçaklı kavga: 3..
    15. İnşaat sektörüne müjdeli haber
    16. Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale..
    17. İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil..
    18. Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Büyük..
    19. E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan..
    20. Demiryollarında yerlileşme atağı
    21. Norveç'li yobazdan Kur'an-ı Kerim..
    22. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu!..
    23. Bakan Turhan son noktayı koydu: İlk..
    24. İstanbul seçimine günler kala AK..
    25. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye..
    26. Trump’tan New York Times’a sert tepki
    27. Başkent’te alev alan lokanta yanındaki..
    28. Villasında birlikte alkol aldığı..
    29. Doğalgaz kutusunun yanındaki araç..
    30. 16.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı