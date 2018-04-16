NATO'dan flaş operasyon açıklaması

Geçen hafta dünya gündemine oturan Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri, "Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" dedi.

NATO Genel Sekreteri operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu... Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

MACRON'RUN RUSYA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

TİYATRO ELEŞTİRİLERİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'ye yapılan operasyon için "Tiyatro" iddialarıyla ilgili olarak, "3 NATO müttefiki güçlü bir mesaj verdi" cevabını verdi.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Stoltenberg, "Öncelikle ben Türkiye'nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki... NATO Rusya'yı izole etmek istemiyor." dedi.