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NATO'dan dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Askeri kapasitelerini geliştirme ülkelerin kendi ulusal kararıdır" dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 21:47
NATO'dan dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda '21. Yüzyıl'da NATO’nun önemi' başlıklı oturumda konuştu.

"S-400 ANLAŞMAZLIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ VE BU ZOR BİR DURUM"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin bu konu hakkındaki anlaşmazlığı çok iyi biliniyor ve bu zor bir durum.” değerlendirmesini yaptı.

"İKİ TARAFLA DA DEFALARCA GÖRÜŞTÜM, UMARIM BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNABİLİR"

Stoltenberg, “Bu konuyu defalarca Ankara ve Washington’la görüştüm ve umut ediyorum ki bir çözüm yolu bulunabilir. Çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD’yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. ABD ve Türkiye’nin bu konu hakkındaki sorunları ikili görüşmelerle ele alıyor oluşunu memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

"HARİTAYA BAKARSANIZ TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ VE ÖNEMİNİ ANLARSINIZ"

Türkiye’nin coğrafi önemine ve bir NATO müttefiki olduğuna da vurgu yapan Stoltenberg, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Irak ve Suriye’yle komşu ve Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeledeki önemini anlarsınız.” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE EN FAZLA TERÖR SALDIRISINA MARUZ KALAN MÜTTEFİKİMİZDİR"

Türkiye'nin, Suriyeliler konusunda gösterdiği hassasiyete de işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türkiye mülteciler krizi konusunda da çok önemli bir müttefiktir. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Ege denizinden düzensiz göç akınını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması önemli. Karşılaştırma olmaksızın Türkiye en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum fakat aynı zamanda Türkiye’nin bütün müttefikler için rolünü de anlamamız önemlidir."

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:47
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