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NATO'dan dikkat çeken Makedonya kararı!

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdüren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'ya müjdeyi verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:37
NATO'dan dikkat çeken Makedonya kararı!

Makedonya'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Stoltenberg, Başbakan Zoran Zaev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Makedonya'nın "tarihi bir fırsat ile karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Zaev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Makedonya'nın uluslararası toplumun tam üyesi olması için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmanız için isim anlaşmasını kabul etmeniz gerekiyor. NATO üyeliği için başka yol yok." dedi.

"NATO SİZİ KABUL ETMEYE HAZIR"

NATO Genel Sekreteri, ülkedeki bazı kişilerin 30 Eylül'deki referanduma "hayır", ancak NATO üyeliğine "evet" diyebileceklerini düşündüğünü kaydederek, "Ancak böyle bir alternatif yok. Yunanistan ile anlaşmayı reddedebileceğiniz ve NATO'ya üye olabileceğiniz fikri tamamen bir illüzyon." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Benim söyleyebileceğim, NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır. Bildiğiniz üzere tüm 29 üye ülke, temmuz ayındaki zirvede tam üye olmanız için ve kabul müzakerelerinin başlaması için karar vermişti. Biz bu konuda bağlılığımızı sürdüreceğiz, ancak sizin tam üye olabilmek ve kabul müzakerelerini tamamlamak için isim anlaşmasını uygulamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:37
  1. NATO
  2. Makedonya

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