NATO’dan dev gözdağı

NATO, Rusya’nın son yıllardaki meydan okumalarının ve ABD Başkanı Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilme açıklamasının uluslararası güvenlik bağlantılı kaygıları artırdığı bir ortamda gövde gösterisi yapacak. Bugün Norveç’te başlayan ve İsveç ile Finlandiya’nın hava sahalarının da kullanılacağı Trident Juncture 18, Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun en büyük tatbikatı olacak.

‘Güçlüyüz’ mesajı

Amacı NATO’nun imkân ve kabiliyetlerini gösterme, NATO Mukabele Kuvveti’ni deneme, taktik seviyede birliklerin eğitimini sağlama ve müttefik ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı olan tatbikat 7 Kasım’a kadar sürecek. Tatbikat ile ittifakın her tür tehdide karşı birleşmiş, düşmanları caydırmaya ve kendini savunmaya hazır olduğu mesajı verilecek.

Yetkililer tatbikatın spesifik bir ülkeye değil NATO’nun, bir üyeye yapılan saldırının her üyeye yapılmış sayılmasına dayanan 5’inci maddesinin aktive edilmesine neden olacak bir eylemde bulunacak herkese yönelik olduğunu vurguluyor. Ancak gözdağı verilmek istenen asıl ülkenin Rusya olduğu sır değil. NATO, tatbikatın ana odağının Rus sınırından bin kilometreden, hava operasyonlarının ise sınıra 500 km’den uzak olması nedeniyle Rusya’nın endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını savunsa da Moskova duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor.

Tatbikata tüm NATO üyeleri ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Tatbikatta 24 bini deniz, 20 binden fazlası kara, 3.500 hava, 1.300 yüzü karargâh, bini de lojistik gücü olmak üzere 50 bin kadar asker görev yapacak. Tatbikatta, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç kullanılacak.

En fazla katılımı ABD, Almanya, Norveç, İngiltere ve İsveç’in sağlayacağı tatbikata NATO’nun önemli ordularından birine sahip olan Türkiye düşük katkı verecek. Türkiye’nin katkısı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2’de (SNMG2) yer alan TCG Oruçreis fırkateyni, 3 adet F-16 savaş uçağı ve 32 karargâh subayıyla sınırlı kalacak. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Viyana Belgesi’nde belirlenen kurallar nedeniyle Rusya’yı da tatbikata gözlemci olarak davet etti. Tatbikatta asker sayısı 13 bini aştığı için tüm diğer AGİT ülkelerine de davet yapıldı.

Tatbikattan rakamlar

31: Katılımcı ülke sayısı.

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50 bin: Tatbikatta görev alacak asker sayısı.

92 kilometre: Tatbikata katılan araçlar uç uca dizildiğinde oluşan uzunluk.

1.8 milyon: Harekât süresince dağıtılacak yemek sayısı.

676 ton: Yıkanacak çamaşırın ağırlığı.

35 bin: Norveç’in yabancı askerler için hazırladığı yatak sayısı.

Ruslara yetişemedi

Trident Juncture 18 her ne kadar Soğuk Savaş dönemi sonrasında NATO’nun düzenlediği en büyük ve kapsamlı tatbikat olsa da Rusya’nın bu yıl Çin ve Moğolistan ile düzenlediği Vostok 18’in Rus makamları tarafından verilen rakamlarına yetişemedi. Vostok 18’e katılan Rus güçleri, 300 bin asker, binden fazla uçak, helikopter ve hava aracı, 80 savaş ve lojistik gemisi, tankların da dahil olduğu 36 bin araç olarak açıklanmıştı.