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NATO'dan dev adım: Böylesi görülmedi!

Rusya'nın kısa bir süre önce yaklaşık 300 bin asker ile düzenlediği tarihinin en büyük askeri tatbikatının ardından NATO’dan karşı adım geliyor.

28 Eylül 2018 Cuma 18:25
NATO'dan dev adım: Böylesi görülmedi!

Alman Spiegel Online haber sitesine göre NATO da en büyük tatbikatlarından biriyle karşılık vermeye hazırlanıyor. Spiegel, "Rusya’nın yaklaşık 300 bin askerin katıldığı tatbikatının ardından, şimdi de NATO vahim senaryo için kendisini sınıyor. Bu, NATO'nun on yıllardır düzenlediği en büyük tatbikat olacak, sadece Almanya bile 10 bin asker gönderiyor" ifadesini kullandı. 

Norveç'teki Rusya benzeri soğuk hava koşulları ve yoğun yağışın, tatbikata katılan birliklere ilave bir zorluk yaratması bekleniyor. 

Uluslararası basında, kapsamlı tatbikatın Rusya tehdidine karşı olduğu yorumu yapılsa da, bir NATO sözcüsü, tatbikatın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını ifade etti. Sözcü, NATO birliklerinin 'hayali bir düşmana' karşı bir silahlı mücadeleyi canlandıracağını ifade etti. 

NATO, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı ve Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın yaşadığı Rusya endişesi nedeniyle son yıllarda askeri tatbikatlarını önemli ölçüde arttırdı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:25
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