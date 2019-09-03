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NATO'dan Baltık Denizi'nde tatbikat

03 Eylül 2019 Salı 16:04
NATO'dan Baltık Denizi'nde tatbikat

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ve ortaklarından 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Northern Coasts" tatbikatının 13'üncüsü, Danimarka'nın Kopenhag limanında başladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata, üye ve ortaklardan 18 ülkeden 3 bin asker ve 40 gemi katılıyor.

Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan Danimarka boğazları yakınlarında gerçekleşen tatbikat, 19 Eylül'e kadar sürecek.

Tatbikatta, bölgesel bir ülkenin Baltık Denizi'ndeki adalar üzerinde hak iddia ederek seyrüsefer serbestisini tehdit ettiği bir senaryo canlandırılıyor.

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Sözcüsü Oana Lungescu, "NATO üyesi 6 ülkenin sınırının bulunduğu Baltık Denizi, ittifak için kilit öneme sahip. Maalesef, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve askeri yığınak yapmaya başlamasının ardından bölgede güvenlik durumu kötüleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Her yıl bir Baltık ülkesinin ev sahipliğini üstlendiği tatbikat, 2007'den bu yana gerçekleştiriliyor. Tatbikata bu yıl Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Kanada, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD katılıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:04
  1. Baltık denizi
  2. NATO
  3. tatbikat

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