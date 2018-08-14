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NATO'dan Amerika-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe  ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını  göstermiştir" vurgusu yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:55
NATO'dan Amerika-Türkiye açıklaması

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri  arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak  çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO  yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler  dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını  göstermiştir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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