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NATO'da üst düzey görev: Komutayı Türkiye alıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin 'çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün komutanlığını üstleneceğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:54
NATO'da üst düzey görev: Komutayı Türkiye alıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenber, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi. 

5 BİN ASKER OLACAK

"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nde yaklaşık 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek. 
 
NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek. 
 
"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün kurulmasına 2014'te NATO'nun Galler Zirvesi'nde karar verilmişti.
 
Kaynak: NTV

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:54
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  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp34 dk önce
    Amaç Türkiyeyi kaybetmemek yoksa . . .
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