NATO’da 'S-400 sancısı' dinmek bilmiyor

Kamuoyuna açık beyanlarda Türkiye'nin milli bütçesinden almak istediği S-400 sisteminin Ankara'nın kendi tercihi olduğunu belirten Stoltenberg, ikili görüşmelerde ise NATO sistemi dışına çıkılmaması beklentisini yineledi. NATO Genel Sekreteri, gerek Patriot gerekse Eurosam ortak üretim projesinin Türkiye için alternatif seçenekler olduğunu, NATO sistemi ile uyumlu olmayan S-400'lerin ittifak çerçevesinin dışında kaldığını ifade etti. Genel Sekretere, S-400'lerin alımı nedeni ile F-35 projesinden Türkiye'nin dışlanmasına ilişkin spekülasyonların rahatsız edici olduğu aktarıldı.



Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre; Görüşmelerde NATO üyesi Türkiye'ye bir başka NATO üyesi ülke tarafından yaptırım uygulanmasının müttefiklikle bağdaşmayacağı net olarak iletildi. Türkiye'nin aynı zamanda F-35 üretim ortağı olduğu anımsatılan görüşmelerde Türkiye'nin her NATO üyesi gibi yeni nesil savaş uçağı F-35 tedarik etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Türkiye, ortak üretim ve teknoloji transferine yanaşan ve makul maliyetler sunan tüm müttefikleriyle çalışmaya hazır olduğunu her fırsatta vurguladı. Ancak, müttefiklerinden bugüne kadar karşılık göremedi