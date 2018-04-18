Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO’da 'S-400 sancısı' dinmek bilmiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara'daki temaslarının perde arkasında, Rusya'dan temin edilen S-400 hava savunma sistemleri konusunun gündeme getirildiği ifade edildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:02
NATO’da 'S-400 sancısı' dinmek bilmiyor

Kamuoyuna açık beyanlarda Türkiye'nin milli bütçesinden almak istediği S-400 sisteminin Ankara'nın kendi tercihi olduğunu belirten Stoltenberg, ikili görüşmelerde ise NATO sistemi dışına çıkılmaması beklentisini yineledi. NATO Genel Sekreteri, gerek Patriot gerekse Eurosam ortak üretim projesinin Türkiye için alternatif seçenekler olduğunu, NATO sistemi ile uyumlu olmayan S-400'lerin ittifak çerçevesinin dışında kaldığını ifade etti. Genel Sekretere, S-400'lerin alımı nedeni ile F-35 projesinden Türkiye'nin dışlanmasına ilişkin spekülasyonların rahatsız edici olduğu aktarıldı.

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre; Görüşmelerde NATO üyesi Türkiye'ye bir başka NATO üyesi ülke tarafından yaptırım uygulanmasının müttefiklikle bağdaşmayacağı net olarak iletildi. Türkiye'nin aynı zamanda F-35 üretim ortağı olduğu anımsatılan görüşmelerde Türkiye'nin her NATO üyesi gibi yeni nesil savaş uçağı F-35 tedarik etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Türkiye, ortak üretim ve teknoloji transferine yanaşan ve makul maliyetler sunan tüm müttefikleriyle çalışmaya hazır olduğunu her fırsatta vurguladı. Ancak, müttefiklerinden bugüne kadar karşılık göremedi

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:02
  1. Ankara
  2. s-400
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli baz istasyonu göreve hazır
    1. Milli baz istasyonu göreve hazır
    2. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    3. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    4. Orduya genç asker çekmek için eve..
    5. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    6. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    7. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    8. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    9. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    10. İran'da yabancı mesajlaşma..
    11. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    12. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    13. Devler devletlere karşı birleşti
    14. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    15. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    16. Kritik zirve sona erdi!
    17. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    18. Çocuklar kahve içmeli mi?
    19. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    20. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!