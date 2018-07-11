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NATO'da gerilim! Almanya'dan Trump'a cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO toplantısında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump, 'Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?' dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump'ın Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesi üzerine, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." cevabını verdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:14
NATO'da gerilim! Almanya'dan Trump'a cevap gecikmedi

NATO toplantıları için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'yı hedef aldı. Trump paylaşımında, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" ifadesini kullandı.

Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA'DAN TRUMP'A YANIT: BİZ ESİR DEĞİLİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesi üzerine, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." şeklinde değerlendirme yaptı. 

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti. 

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." ifadelerini kullandı. 

Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:14
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  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • ihsanihsan7 sa önce
    alman tam abd esirisin yalancı ülken halen işgal altında abd nin haberi olmadan tuvalete bile gidemiyorsun
  • Ibrahim akIbrahim ak10 sa önce
    Nasil esir değilsiniz topraklarinizda sizinnaskerinizden fazla abd askeri var bi denizaltiniz bile yok
  • nn18 sa önce
    EVETBİZDE TAM BU KONUYU ANLATIYORUZESİR GİBİ BAKAN LARA ESİR GİBİ BAKARLARNEDEN ZORUNUZA GİDİYOR SİZ PKK VE FETO YANDAŞLARI İLE BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIRKEN YİRMİ BİZ ESİR MİYİZ ETME BULMA DÜNYASI BELANI BULDAHA KÖTÜSÜDÜŞMANIN OLSUN BÖYLE
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