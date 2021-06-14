NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ve Macron arasında kritik temas

NATO Liderler Zirvesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki zirveye katıldı. Erdoğan, NATO Karargahı'na ulaştıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Kritik zirvede Türkiye ile Fransa arasında son dönemlerde gerilen ilişkiler ele alındı. Ayrıca Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ, Kıbrıs gibi konuların da ele alındığı bildiriliyor. Saat 12.06'da başlayan görüşme 13.00'da sona erdi. 45 dakika planlanan görüşme beklenenden 10 dakika kadar uzun sürdü.

Macron'dan ilk açıklama

Erdoğan ile Macron görüşmesi sonrası Élysée Sarayı'ndan açıklama yapıldı. "Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim" diyen Macron sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koydu."

Boris Johnson ile kritik toplantı

Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesinin sona ermesinden sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile toplantıya başladı. Kritik görüşmede yine iki ülke ilişkileri başta olmak üzere küresel gündem ele alındı.

18.00'de Biden ile Erdoğan görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.