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NATO Zirvesinde Başkan Erdoğan rüzgarı!

Brüksel’deki NATO toplantısına katılan Erdoğan, dünya liderlerinin katıldığı zirveye damgasını vurdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:04
NATO Zirvesinde Başkan Erdoğan rüzgarı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk diplomatik programı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO toplantısı oldu. Zirvenin dünkü etabında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan yeni sistemin ilk başkanı olarak bütün dikkatleri üzerinde topladı. Brüksel’de Afganistan çalıştayına katılan Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü. Erdoğan ardından Bosna Hersek lideri Bakir İzzetbegoviç’le bir araya geldi. 

MACRON’DAN MAÇ DAVETİ 

Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. İki liderin heyetlerle yaptığı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan’ın Rusya’da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog yaşandı. Macron’un “Rusya’ya gelecek misiniz?” sorusuna Başkan Erdoğan, “Ankara’dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim” yanıtını verdi. 

Başkan Erdoğan, “Afganistan Oturumu”nda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile selamlaştı, ayaküstü bir süre sohbet etti. Hırvatistan futbol milli takımının Dünya Kupası’nda finale çıkması dolayısıyla Kitarovic’i tebrik eden Erdoğan, Fransa ile oynanacak final karşılaşmasında da Hırvatistan’a başarı dileklerini iletti. Kitarovic de mevkidaşı Erdoğan’ı 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı kutladı. Başkan Erdoğan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile liderler için ayrılan bölümde baş başa yaptığı görüşmesi 30 dakika sürdü.

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa görüşme yaptı. 

TRUMP: ONU SEVERiM 

Ülkelerin ikili diyaloglar ile birbirlerinde fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda Türkiye lideri Erdoğan da Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayaküstü gerçekleştirilen toplantının sonunda Trump, Erdoğan’dan övgüyle bahsetti. Başkan Erdoğan başka liderler ile görüşmek için Trump’ın yanından ayrıldı. Trump’ın yanından ayrıldığı sırada Donald Trump’ın yanındakilere Başkan Erdoğan için “Onu severim, onu severim” dediği öğrenildi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı belli oldu. Erdoğan, şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit  yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde şehit yakınları ve  gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, Ankara’daki programını tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek. Erdoğan’ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından  saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye’deki  camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:04
  1. İstanbul
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