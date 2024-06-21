NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı.

KOLTUK ONUN OLACAK

Romanya basınının Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberlere göre Iohannis, adaylıktan çekildiğini ve Rutte'yi destekleyeceğini duyurdu. Böylece Rutte'nin 1 Ekim'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den görevi devralacak kişi olması neredeyse kesinleşti.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı. Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazansa da Macaristan, Slovakya ve Romanya, Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO'nun Ukrayna planlarına katılmaması konusunda Stoltenberg'den güvence aldıktan sonra aynı talebi Rutte'ye de götürmüştü. Rutte'nin mektupla Macaristan'ın NATO çerçevesinde Ukrayna'ya herhangi bir askeri ya da mali yardımda bulunmak zorunda bırakılmayacağı konusunda teminat vermesinin ardından Orban da 18 Haziran'da Hollandalı siyasetçiye desteğini açıklamıştı.

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Genel Sekreter Stoltenberg de aynı gün yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.

Bu konudaki resmi karar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde açıklanacak.