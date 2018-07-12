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'NATO yararsız bir askeri blok'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri ittifakı "yararsız bir askeri blok" olarak nitelendirdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:29
'NATO yararsız bir askeri blok'

Brüksel'de dün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisine Twitter hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yararsız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:29
  1. Rusya
  2. Twitter
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Brüksel

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