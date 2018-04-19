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NATO ve Rusya arasında kritik görüşme

NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de görüştü.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:01
NATO ve Rusya arasında kritik görüşme

NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, NATO ve Rusya'nın Avrupa bölgesindeki faaliyetleri, karşılıklı güvenin artırılması ve olayların önlenmesi konuları müzakere edildi. 

Suriye'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunan taraflar, uluslararası terörizmle mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı. 

Scaparrotti ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ayrı ayrı görüştü. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Scaparrotti ile görüşmede Azerbaycan ve NATO arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Aliyev, Scaparrotti-Gerasimov görüşmesinin uluslararası güvenliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi. 

Aliyev-Gerasimov görüşmesinde ise Azerbaycan ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin mevcut durumu ve gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:01
  1. Curtis Scaparrott
  2. MATO
  3. Rusya
  4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

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