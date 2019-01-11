0553 313 94 23

NATO ve AB'den Makedonya'ya destek

NATO ve AB, Makedonya Meclisi'nin, ülkenin adının değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğine onayını destekledi

11 Ocak 2019 Cuma 22:08
NATO ve AB'den Makedonya'ya destek

BRÜKSEL (AA) - NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi'nin, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onaylamasına destek verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i tebrik ettiğini belirterek, "NATO, istikrarlı ve müreffeh bir bölgenin oluşması için önemli katkı sağlayacak anlaşmanın tam olarak uygulanmasına güçlü destek vermektedir." açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise yaptıkları yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bölgedeki en eski ihtilaflardan birinin çözülmesi için siyasi liderler ve vatandaşların kararlılık gösterdiğine dikkati çeken Mogherini ve Hahn, Makedonya'nın, AB yolunda ilerlemesi için önem taşıyan Prespa Anlaşması'na tam destek verdiklerini kaydetti.

- Anayasa değişikliği

Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Mecliste onaylandı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:08
  1. AB
  2. Makedonya
  3. NATO
  4. Prespa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    2. İsrail güçleri bir Filistinli kadını..
    3. Taraftarı sevindirecek iddia:..
    4. Antalya için şiddetli yağış uyarısı
    5. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    6. Yunanistan'daki sınır ötesi narkotik..
    7. Irak'ta büyük kriz: Süre doldu!
    8. Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi..
    9. "Kıbrıs müzakerelerinde bir gelişme..
    10. Yemen yararına müzayede..
    11. Yökdil sınavı ne zaman? | 2019 Yökdil..
    12. Silahını temizlerken kazara eşini..
    13. NATO ve AB'den Makedonya'ya destek
    14. Sağlık bakanlığı kura sonuçları..
    15. "Çin Konsolosluğu saldırısı..
    16. 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet..
    17. Koray Aydın'ın 'İP'liği pazara çıktı!..
    18. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın..
    19. 100 okul yaptıracak 100 hayırsever..
    20. "Ankara'yı birlikte yöneteceğiz"
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'