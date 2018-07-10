0553 313 94 23

NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracağı açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:24
NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2018 yılı tahmini  verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH)  yüzde 3,5'i oranında savunma harcaması gerçekleştirecek. Bu oranda ABD'yi en  yakın yüzde 2,27'yle Yunanistan, yüzde 2,14'le Estonya, yüzde 2,10'la İngiltere,  yüzde 2'yle Letonya izleyecek.

Fransa GSYH'sının yüzde 1,81'ini, Almanya yüzde 1,24'ünü, Hollanda  yüzde 1,35'ini, İtalyayüzde 1,15'ini savunmaya harcayacak.

Bu dönemde Türkiye ise savunmaya GSYH'sının yüzde 1,68’ini ayıracak.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıracak ülkeler ise  yüzde 0,55'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya olacak.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar  406 milyon dolarayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD  gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma  harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25  milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon  dolarla İtalya, 21 milyar  601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma  harcaması gerçekleştirecek

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:24
  1. nato
  2. savunma
  3. ekonomi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan dolayı 66 kişi öldü
    1. Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan..
    2. Erdoğan'ı tebrik ettiği için..
    3. Kim Jong-Un, Pompeo'yu böyle ekti:..
    4. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
    5. Suudi turist kaldığı dairenin..
    6. Kocaeli'de sahte sağlık raporu..
    7. Hindistan'da obez polislere zayıflama..
    8. Pazı nasıl pişirilmelidir?
    9. 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
    10. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    11. NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe
    12. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    13. Borsa günü düşüşle kapattı
    14. Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını..
    15. Katil İsrail Gazze'ye açılan "Özgürlük..
    16. Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi..
    17. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    18. Pas lekesi kıyafetlerden nasıl çıkar?
    19. Kalp zarı iltihabı (Perikardit) nedir?..
    20. Tıkanan gider nasıl açılır?
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!