0553 313 94 23

NATO ülkelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

NATO ülkeleri, ABD'nin öncülüğünde Baltık Denizi'ndeki en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor Tatbikata, 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçak katılacak.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:58
NATO ülkelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

ABD ile Avrupa'dan 18 ülke, Baltık Denizi'ndeki en kapsamlı tatbikat olan BALTOPS'u 47'inci kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

ABD'nin öncülüğünde 9-21 Haziran'da gerçekleşecek tatbikat, yarın Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki Kiel Limanı'nda başlayacak. 

Türkiye de katılacak

BALTOPS 47'e NATO üyeleri ABD, Türkiye, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra ortak ülkeler İsveç ve Finlandiya katılacak. 

Yaklaşık 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçağın katılacağı tatbikatta, deniz mayınları ve denizaltıları imha etmek, hava savunmasını geliştirmek ve düşman gemileri tarafından olası saldırılara karşı askeri talim ve tatbikat yapılacak. 

2014 öncesinde tatbikata katılan Rusya, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'daki istikrarı bozucu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle tatbikata bu yıl da davet edilmeyecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:58
  1. ATO ülkeleri
  2. Baltık Denizi
  3. ABD
  4. İspanya
  5. Kırım
  6. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci, uyuşturucu üretme iddiasıyla tutuklandı
    1. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    2. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    3. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    4. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    5. Şehit mezarına bırakılan not..
    6. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    7. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    8. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Malezya'daki kabine görüşmelerinde..
    11. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    12. CHP Milletvekili Kazım Arslan son..
    13. Arpa ve buğdayda yüksek rekolte..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil,..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol..
    16. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Tatilciler dönüş yolunda
    19. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    20. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi