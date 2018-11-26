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NATO-Ukrayna Komisyonu Azak Denizi konusunda olağanüstü toplanacak

NATO, Azak Denizi'ndeki gelişmeleri ele almak için NATO-Ukrayna Komisyonu'nun bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
NATO-Ukrayna Komisyonu Azak Denizi konusunda olağanüstü toplanacak

NATO, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmeleri ele almak için NATO-Ukrayna Komisyonu'nun bugün olağanüstü toplanacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in mevcut gelişmeleri ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, görüşmede Stoltenberg ve Poroşenko'nun Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi. 

NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve kara suları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü şekilde desteklediğini aktardığı belirtilen açıklamada, Poroşenko'nun talebi üzerine NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Komisyonun bugün NATO Karargahı'nda büyükelçiler düzeyinde toplanması planlanıyor.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
  1. nato
  2. NATO-Ukrayna Komisyonu
  3. Anadolu Ajansı

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