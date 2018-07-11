NATO toplantısında ATAK'lar şov yapacak!
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil edeceği Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin bugünkü açılışında milli taaruz helikopterimiz ATAK’ların da tören uçuşu gösterisi yapacağı belirtildi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:30
Genelkurmay yetkilileri uçuşun planlandığını doğrulayarak nihayi kararın Brüksel’deki komuta merkezinde olduğunu vurguladı. NATO’nun en büyük ordularından biri olan TSK’nın 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan 'Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin de komutasını üstlenmesinin bu zirvede görüşülmesi bekleniyor. ATAK’ların 2002’de oluşturulan Türkiye’nin de içinde olduğu NATO’nun Acil Müdahale Birliği’nde öncü kuvvetler bünyesinde görev alabileceği da iddia edildi.
(Vatan)
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