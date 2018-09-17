NATO Rusya'ya karşı madde 5'i uygulayabilir

Geçtiğimiz yıl, siber korsanların NATO askerlerinin cep telefonlarına daha sık saldırı düzenlediğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıların kaynağı olarak Rusya'yı hedef gösterdi. Artan saldırılar sonrası NATO üyelerinin savunma bakanları ile yeni bir komuta yapısının oluşturulmasına ve Siber Operasyon Merkezi'nin kurulmasına karar verilmişti.



Nisan ayında İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI ) ve Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı Rus siber korsanlarının küresel çapta bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Rusya'nın başta ABD’nin nükleer tesisleri ve havacılık sistemleri olmak üzere enerji şebekeleri gibi kritik noktalara siber saldırılar düzenlediği de iddia ediliyor.



Cuma günü Axios haber portalına verdiği röportajda, bloga karşı yürütülen bir siber saldırı halinde kolektif savunmayı öngören '5. Madde'yi devreye alıp almayacakları sorusu üzerine Stoltenberg, ''Otomatik olarak devreye girmeyecek. Saldırının karakterine göre bağlı olacak'' dedi.



ALMANYA ÖZEL İSTİHBARAT BİRLİĞİ KURDU



Litvanya’nın Velenius bölgesinde konuşlu Alman askerlerini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO’nun doğu cephesindeki askerlerine karşı Rusya’nın yürüttüğü stratejiye, bölgedeki askeri varlığını güçlendirerek yanıt vereceğini açıkladı.

Merkel askerelere hitaben, ''Burada Rusya’nın farklı bir 'karmaşık askeri' yöntemiyle karşı karşıyasınız. Bu fikir, 'karmaşık savaş fikridir'. Bu alışık olduğumuz bir yöntem değil. Burada bunu tecrübe ediyorsunuz. Biz de bu konu hakkında bir özel istihbarat birliği kurduk” dedi.



Bölgedeki Alman askerleri hakkında ''tecavüz'' gibi iddialar konuşulurken, Alman basını Rusya’nın NATO askerlerine ait telefonları hacklemeye çalıştığını iddia ediyor.



MOSKOVA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR



Tüm suçlamaları reddeden Moskova yönetimi ise, NATO'nun silahlanma yarışını yeniden başlatmak istediğini savunuyor. Moskova yönetimi iddiaların tamamını ise, yasa dışı kısıtlama ve yaptırımlarla Rusya'nın önünü kesmek ve silahlanma yarışını yeniden başlatma çabaları olarak değerlendiryor.



''5. MADDE DEVREYE GİRER Mİ?''



Verdiği röportajda, ittifakın siber güvenlik konusunda tedbirler aldığını belirten Stoltenberg, siber saldırı yeteneklerinin de geliştirileceğini ifade etti. Stoltenberg, ''Olası bir saldırı 'Madde 5'in uygulanmasını tetikler mi'' sorusuna ise, ''Saldırının karakterine göre değişir. Ne zaman harekete geçireceğimizi net olarak söyleyemem'' dedi.

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5’inci maddesi gereğince, müttefiklerden birine karşı yapılan saldırı, bütün müttefiklere karşı yapılmış sayılacak. 5. Madde tarihte sadece 11 Eylül saldırıları sonrası uygulanmıştı.



MADDE 5



Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası’nın 51’inci Maddesi’nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırının ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi’ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.