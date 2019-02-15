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NATO, Rusya ve Çin'in "yeni sınamalarına" hazır değil

Harvard Üniversitesi Belfer Merkezinin raporunda, NATO'nun krizde olduğu, ittifakın Çin ve Rusya'nın ortaya çıkardığı yeni sınamalar için hazırlıksız olduğu iddia edildi

15 Şubat 2019 Cuma 18:31
NATO, Rusya ve Çin'in "yeni sınamalarına" hazır değil

MÜNİH (AA) - Harvard Üniversitesi Belfer Merkezince hazırlanan bir raporda, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kriz içinde bulunduğu, ittifakın Çin ve Rusya'nın "yeni sınamalarına" hazırlıksız olduğu öne sürüldü.

Eski ABD büyükelçileri Douglas Lute ve Nicholas Burns tarafından ortak yazılan "NATO yetmiş yaşında; Kriz içinde bir ittifak" adlı rapor, Münih Güvenlik Konferansında sunuldu.

Raporda, NATO’nun hem kendi içinde hem de dışarıda ciddi zorluklar ve bir krizle karşı karşıya olduğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO konusundaki belirsiz politikaları, Avrupa’nın düşük savunma harcamaları ve örgütün yavaş karar verme mekanizmasının NATO’nun kendi içindeki en büyük sıkıntıları olduğu iddia edildi.

Raporda, Rusya’nın askeri, Çin’in ekonomik ve teknolojik gücünün de NATO’nun sınırları ötesinde karşılaştığı iki büyük zorluk olarak gösterildi.

Rusya için "NATO’nun en büyük, en askeri yeterli komşusu" ifadesi kullanılan raporda, Moskova’nın NATO’nun temel dış sorunu olmaya devam ettiği savunuldu.

Raporda, Rusya, uluslararası taahhütleri görmezden gelmekle, kışkırtıcı hareketler ve NATO üyelerine karşı siber saldırılar yapmakla suçlandı.

Rusya'ya yönelik "caydırıcılık" ve "diyalogdan" oluşan iki aşamalı bir yaklaşım önerilerek, NATO üyelerine özellikle "hibrid savaş" alanındaki zayıf noktaları ele almak için acil adımlar atması çağrısı yapıldı.

Raporda, Çin'in NATO için doğrudan bir askeri tehdit olmadığına değinildi ancak Pekin’in politik, ekonomik ve "askeri bir teknoloji" olarak ortaya çıktığına ve dijital askeri teknolojilerde hakimiyet arayışı içinde olduğuna işaret edildi.

Avrupa'nın, Çin'in "ekonomik ve teknolojik gücü" ve "endüstriyel casusluğu" ile mücadeleye daha fazla odaklanması tavsiye edilen raporda, "Bu nedenle NATO müttefikleri Atlantik'in her iki tarafındaki kilit teknoloji sektörlerinde Çin'in yatırımlarına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmalı." görüşüne yer verildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:31
  1. 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
  2. NATO raporu

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