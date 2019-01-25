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"NATO-Rusya Konseyi ilerleme kaydedemedi"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "(INF Anlaşması) Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik"

25 Ocak 2019 Cuma 15:06
"NATO-Rusya Konseyi ilerleme kaydedemedi"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) görüşüldüğü NATO-Rusya Konseyi'ne ilişkin, "Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik." dedi.

Brüksel'de Rus ve NATO büyükelçilerini bir araya getiren NATO-Rusya Konseyi'ne başkanlık eden Stoltenberg, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, 2019'un ilk toplantısında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Ukrayna'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını, bu iki konuda Rusya ve NATO müttefikleri arasında derin görüş ayrılığı bulunduğunu ifade etti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından Ukrayna'nın NATO için öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'ya Azak Denizi'ndeki gerginliği azaltma ve Ukraynalı gemicileri serbest bırakma çağrısını yinelediğini kaydetti.

- "INF Anlaşması'na ilişkin ilerleme kaydedemedik"

Stoltenberg, INF Anlaşmasın'ın Avro-Atlantik bölgesinin güvenliği için kilit öneme sahip olduğu konusunda konsey üyelerinin hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak anlaşma büyük tehlike altında. Sorunu çözümlemek için de ilerleme kaydedemedik." diye konuştu.

"Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik." diyen Stoltenberg, ABD'nin 2 Şubat'ta anlaşmadan çekilme sürecini başlatacağını ve 6 ay içinde de çekileceğini ifade etti.

Stoltenberg, bu süre zarfında Rusya'nın anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsatı olacağını belirterek, konuya ilişkin irtibat ve diyaloğun süreceğini kaydetti.

Rusya'nın SSC-8 füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği konusunda NATO üyelerinin hemfikir olduğunu anımsatan Stoltenberg, Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, iki tarafın da anlaşmadan çekilmesi durumunda ne olacağına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, askeri yetkililerin konuya ilişkin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor.

Ancak Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgalinin ardından NATO-Rusya Konseyi, sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık tutulduğu bir platforma dönüşmüştü.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:06
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