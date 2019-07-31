NATO Petrol Boru Hattında suçüstü yakalanan şüpheliler adli kontrol ile serbest Tekirdağ’da NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’da NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Merkez İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Nusratfakı Mahallesi mevkiinde NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt çalmak için kazı yapan V.A. ve E.K. isimli şahıslar suç aletleriyle beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanıp sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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