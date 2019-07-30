NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü Tekirdağ’da NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’da NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Nusratfakı mahallesi mevkiinde NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt çalmak için kazı yapan V.A. ve E.K isimli şahıslar suç aletleriyle beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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