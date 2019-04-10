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NATO Libya'da gerginliğin artmasından endişeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "Libya'daki mevcut durumdan derin endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) gibi biz de tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz"

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:50
NATO Libya'da gerginliğin artmasından endişeli

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'daki mevcut durumdan endişe duyduğunu belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Stoltenberg, Trablus'a yönelik askeri operasyonun Libya halkına zarar verdiğini ve sivillerin hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Stoltenberg, "Libya'daki mevcut durumdan derin endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) gibi biz de tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'da çözümün askeri olamayacağına dikkati çeken Stoltenberg, NATO'nun BM'nin siyasi çözüm çabalarına tam destek verdiğini kaydetti.

- "Tek yol siyasi çözüm"

Stoltenberg, "Çatışmanın sürdürülmesi sadece daha fazla hayat kaybına yol açar ve barış çabalarını zedeler. Libya halkı için barış ve istikrar sağlamanın tek yolu siyasi çözümden geçiyor. Tüm tarafların gerginliği azaltması ve siyasi diyaloğa dönmesi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:50
  1. Libya
  2. NATO
  3. Stoltenberg

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