NATO konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında iki sivil öldü, beş kişi de yaralandı.18 Ekim 2018 Perşembe 10:50
Pervan Emniyet Müdürü Mahfuz Velizade, bir intihar eylemcisinin, üzerine yerleştirdiği bombayı, Bagram Üssü yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak patlattığını söyledi.
Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizade, üç NATO askeriyle iki sivilin yaralandığını belirtti.
Konuyla ilgili Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz açıklama yapılmadı. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, saldırıda ABD askerlerinin kayıp verdiğini iddia etti.
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