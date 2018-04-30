NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Afgan saldırı sonucu 11 çocuğun öldüğünü ve aralarında yabancı ve Afganşitanlı güvenlik güçlerinin olduğu 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Kandahar Valisi'nin sömzcüsü Said Ahmed Azizi de ölü sayısını doğruladı. Azizi yaralaılar arasında 5 Romanyalı askerin ve 2 Afganistanlı polisin olduğunu söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde Kabil2Deki çifte intihar saldırısında aralarında gazeticilerin de olduğu en az 25 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.