Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında çevrede bulunan 11 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:07
NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Afgan saldırı sonucu 11 çocuğun öldüğünü ve aralarında yabancı ve Afganşitanlı güvenlik güçlerinin olduğu 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Kandahar Valisi'nin sömzcüsü Said Ahmed Azizi de ölü sayısını doğruladı. Azizi yaralaılar arasında 5 Romanyalı askerin ve 2 Afganistanlı polisin olduğunu söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde Kabil2Deki çifte intihar saldırısında aralarında gazeticilerin de olduğu en az 25 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:07
  1. Afganistan
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. IŞİD
  4. Sabah
  5. Romanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul Fırkateyni
    1. İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul..
    2. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    3. Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!
    4. Suudi Veliaht'ın skandal sözleri..
    5. Demlik parlatma yöntemleri
    6. NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü
    7. Türk uzmanlar uyardı: Savaş çıkar
    8. Patatesi değiştirmesini istediği..
    9. Avustralya Kandili idrak etti
    10. Beşiktaş'tan flaş "Şenol Güneş"..
    11. İstanbullular dikkat: 20 saat su..
    12. Yapay zeka Siri'den küfür skandalı
    13. İlginç tepki: "İnsan kız arkadaşının..
    14. Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11..
    15. Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde!..
    16. Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları
    17. 1.4 milyon liralık hayvancılık tesisi..
    18. Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları..
    19. Devler Ligi'nde yarın nefesler tutulacak
    20. Rus savaş uçakları vurdu! Çok sayıda..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'