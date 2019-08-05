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NATO komutanları, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
NATO komutanları, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmir Limanı'na demirleyen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Birliği-2 (SNMCMG-2) mayın avlama gemileri komutanlarından oluşan heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Birliği Komutanı Albay Alessandro Falcone, Kurmay Başkanı Yarbay Yordan Yordanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Enez Gemisi Komutanı Yüzbaşı Gökhan Bektaş, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS Vesuvio Gemisi Komutanı Yarbay Massimiliano'dan oluşan askeri heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ağırladı.

Mustafa Özuslu, "Bir kentte deniz varsa orada hoşgörü, eşitlik ve refah vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzellik ve nimetleri doğru kullanarak vatandaşlarımız için eşit ve adil bir yaşam kurmak istiyoruz." dedi.

Albay Alessandro Falcone ise İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

Ticari ilişkilerin, aynı zamanda kültürel ilişkilerin gelişmesine olanak sağladığına işaret eden Falcone, "Bizim görevimiz denizlerimizin güvenliğini sağlamak. Birçok ülkeden komutanlarımız var. Farklı kültürlerden insanlar olarak bir araya gelip hep birlikte güzel işler başarmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
  1. İzmir
  2. İzmir Limanı
  3. Mustafa Özuslu
  4. NATO

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