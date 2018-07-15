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NATO komutanından flaş Türkiye açıklaması! 'S-400'ler bizim için tehdit'

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters, Reuters'a verdiği mülakatta Türkiye'ye kurulması planlanan S-400 hava savunma sistemlerinin NATO için bir risk oluşturduğunu söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:59
NATO komutanından flaş Türkiye açıklaması! 'S-400'ler bizim için tehdit'

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin NATO Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan açıklama geldi. General Tod Wolters, Türkiye'nin S-400'leri almasının NATO için bir risk olduğunu söyledi.

Reuters'a verdiği mülakatta durumun endişe verici olduğunu söyleyen Wolters, S-400'lerin NATO'nun 'bilinen düşmanları' tarafından radara yakalanmayan F-35 savaş uçakları hakkında derin bilgiler edinilmesine sebep olabileceğini söyledi.

Wolters, S-400'lerin Avrupa'da konuşlanacak F-35'lerin ne kadar yakınında ve ne kadar süreyle çalışacağı konusunun kilit önemde olduğunu belirterek, "Tüm bunlara karar verilmesi gerekiyor. Şu anda bunun zor bir konu olduğunu biliyoruz. Şimdilik, bu zor konuyu çevreleyen tüm tartışmalar Türk Hava Kuvvetleri ile olan güçlü ilişkimizi ve ittifakımızı engellemiyor. Bu yolda devam edeceğimize emin olunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA F-35 SAYISI ARTIYOR

Önümüzdeki iki yıl içerisinde Avrupa'da F-35 savaş uçaklarının sayısının artacak olması da NATO'nun konuyla ilgili kaygılarını arttırıyor. Norveç, İngiltere ve İtalya'nın yıl sonuna kadar 40 adet F-35 savaş uçağına sahip olması beklenirken, gelecek yıl 24 uçak daha bu ülkelere teslim edilecek. Ayrıca Hollanda da 2 savaş uçağı alacak.

Öte yandan Türkiye de geçtiğimiz günlerde ilk F-35 savaş uçağını teslim almıştı. Ancak uçağın eğitim uçuşları için bir süre daha ABD'de kalmasına karar verilmişti. ABD senatosunun, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye tarafından alınması nedeniyle Türkiye'ye F-35 teslimatının yapılmasının engellenmesi yönünde çalışmalar yaptığı biliniyor.

ERDOĞAN İLE TRUMP F-35'LERİ KONUŞTU

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun ele alındığını belirterek F-35'ler için son taksidiyle birlikte toplam 900 milyon dolar ödenmiş olunacağını söylemişti.

"Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi." diyen Erdoğan, konuyla ilgili gerekli detayları Trump'a ilettiğini ve Beyaz Saray'ın Kongre'ye mektup göndererek yaptırıma karşı olduğunu bildirdiğini aktarmıştı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:59
  1. NATO
  2. s400
  3. Açıklama
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • yücelyücel38 dk önce
    Bre soysuz kefere, yunanistanın s300 leri nato ile uyumlu mu risk değilmi
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