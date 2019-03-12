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NATO Kolordu Komutanları Konferansı

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson:- "NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz"

12 Mart 2019 Salı 12:26
NATO Kolordu Komutanları Konferansı

İZMİR (AA) - NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson, "NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz." dedi.

İzmir Buca'daki NATO Müttefik Kara Komutanlığında, NATO'ya üye ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen NATO Kolordu Komutanları Konferansı başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Thomson, temsilcileri İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konferansın iki gün süreceğini anlatan Thomson, geçen yılki konferanstan alınan geri dönüşler sonrası bu sene formatı biraz değiştirdiklerini, zorlu konuları sadece komutanlardan oluşan küçük gruplar halinde ele alacaklarını söyledi.

Takım ruhu ve uyumun önemine vurgu yapan Thomson, şunları kaydetti:

"Bu konferansla maksat NATO üyeleri olarak birlikte yürümek, fikirleri açık bir şekilde tartışmak, fikir alışverişinde birbirimize yardımcı olmak, birbirimizden ilham almak. Hızlı gitmemiz önemli değil, beraber ve geleceği görerek gitmemiz önemli. NATO üyeleri olarak kenetlenerek yürürsek daha güçlü oluruz. Bu konferans bizim için bir geçiş noktası olacak. Öte yandan Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışının 20. yıldönümü nedeniyle tebrik ediyorum."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:26
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