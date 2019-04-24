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NATO hizmet binasına pompalı tüfekle ateş açan 2 şahsa tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde, NATO hizmet binasına yönelik pompalı tüfekle ateş açarak kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:47
NATO hizmet binasına pompalı tüfekle ateş açan 2 şahsa tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde, NATO hizmet binasına yönelik pompalı tüfekle ateş açarak kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


İzmir’in Buca ilçesi İnkılap Mahallesi’nde meydana gelen olayda, NATO lojmanlarının bulunduğu sokağa ticari taksi ile gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle NATO hizmet binasına yönelik ateş açmıştı. Açılan ateş sonucunda NATO lojmanlarının bekçi kulübesine ve lojmanların bahçe duvarına ikişer mermi isabet ettiği belirlenirken, yapılan kovalamaca sonrasında S.K. ve D.K. isimli şüpheliler olayda kullandıkları silahlarla yakalanmıştı.


S.K. ve D.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorgusu sonrasında adliyeye sevk edildi. İki zanlı, ardından da mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:47
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