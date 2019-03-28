NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye kadar uzatıldı
28 Mart 2019 Perşembe 18:29
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