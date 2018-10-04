0553 313 94 23

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı

Stoltenberg, Rus istihbarat servisinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne yönelik siber saldırı girişimi hakkında, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir" dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:53
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus istihbarat servisinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) yönelik siber saldırı girişimi hakkında, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de devam eden Savunma Bakanları Toplantısı esnasında yazılı bir açıklama yapan Stoltenberg, Hollanda'nın NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinin, Rus istihbaratının KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi hakkında bilgi verdiğini, saldırının Hollanda ve İngiltere ile birlikte önlendiğini kaydetti.

Stoltenberg, İngiltere'nin, Rus istihbarat servisinin birçok siber saldırıdan sorumlu olduğuna yönelik bilgi aktardığını ifade ederek, bu saldırıların hem vatandaşları olumsuz etkilediğini hem de büyük ekonomik maliyeti olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin, Hollanda ve İngiliz hükümetleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın komşularına karşı güç kullanımı, seçim süreçlerine müdahale ve yanlış bilgi yayma kampanyaları gibi faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

NATO'nun siber alan başta olmak üzere tüm hibrit tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık gücünü artırmaya devam edeceğini aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Siber Operasyonları Merkezi'nin kurulması ve ulusal siber kabiliyetlerin entegre edilmesi konularının öncelikli olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:53
  1. NATO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve...
    1. Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve...
    2. Hangi meslek gruplarının boyun fıtığı..
    3. Milli marş okunurken ayağa..
    4. Dikkat! Bu pişirme hataları besin..
    5. Avrupa Boks Şampiyonası'na 16..
    6. İşitme kaybına neden olan faktörler..
    7. Evim küçük derdim büyük
    8. Sivas'ta fünyeyle patlatılan şüpheli..
    9. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    10. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    11. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi..
    12. Bu açık hava o kadar önemli ki...
    13. Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre..
    14. Direnemedi... Buda putu bir anda yerle..
    15. Pasaport yenileme ücreti ne kadar?
    16. Bitlis'te toprağa gömülü halde bulunan..
    17. Adana'da midibüs devrildi! 20 yaralı
    18. Pizzaya tükürdüğü iddia edilmişti.....
    19. Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı..
    20. 'Şarbon çıktı' iddialarına yalanlama..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi