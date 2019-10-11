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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:41
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:41
  1. İstanbul
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Jens Stoltenberg

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