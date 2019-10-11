NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Ayrıntılar Geliyor...

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