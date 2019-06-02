NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Arnavutluk ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama ve Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Tiran'daki görüşme sonrası Başbakan Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, üye olduğu andan itibaren Arnavutluk'un NATO'nun çok değerli bir paydaşı olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un NATO'nun Letonya misyonunda da görev aldığını anımsatan Stoltenberg, "Geçen ay (Letonya'daki) trajik kazada hayatını kaybeden iki cesur Arnavut askere duyduğum minnettarlığı ifade etmek istiyorum." dedi.

Arnavut birliklerin, Kosova'nın istikrarına ve NATO'nun Afganistan misyonunda uluslararası terörle mücadeleye katkı sağladığını vurgulayan Stoltenberg, "NATO kendisini Arnavutluk'un güvenliğine adamış durumda. Büyük çalışma sayesinde Arnavutluk, Batı Balkanlarda barış ve istikrarın yerleşmesinde örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, ülkedeki siyasi gelişmelere de değinerek, "Şiddetin her türlüsünün kullanımı ve demokratik kurumların baltalanması kabul edilmez. Her anlaşmazlık siyasi diyalog ve demokratik süreçlere katılımla çözülmelidir. Hiç şüphesiz seçimler üye ülkelerde temel demokratik süreçlerin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Stoltenberg, siyasi gelişmelerden bağımsız olarak NATO'nun Arnavutluk'un Kuçova bölgesindeki hava üssüne yönelik yatırım programlarına devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Rama da NATO Genel Sekreteri'nin, ülkesinin NATO üyeliğinin 10. yıl dönümüne denk gelen bu ziyaretinin, Arnavutluk ve bölgeye karşı dikkat ve özeni bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Görüşmede, ülkesinin NATO'ya sağladığı katkı, iş birliği, savunma bütçesi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Arnavutluk'un katılım müzakerelerinin başlatılması önerisi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Rama, "Silahlı kuvvetlerimizin, örgüte katkı sağladığı yerlerde belirgin profesyonel kalite gösterdiğinin takdir edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Rusya'nın NATO, AB ve entegrasyon süreçlerine yönelik yaklaşımının dostça olmadığı sır değil." dedi.

Arnavutluk'taki siyasi gelişmelere de değinen Rama, "Burada yaşanan hiçbir şeyin hiçbir NATO ülkesinde yaşanmadığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Böyle bir şey tabii ki ülkenin lehine değil. NATO ve AB'nin de çıkar, değer ve prensipleriyle örtüşmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'ya, 2-3 Haziran'da ziyaret gerçekleştirecek Stoltenberg, burada temaslarda bulunacak.