NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz."

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26 Kasım 2018 Pazartesi 20:24
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:24
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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