NATO gemileri Çanakkale Boğazı'nda
NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişinde sahil güvenlik botları da eşlik etti.28 Mart 2019 Perşembe 10:14
NATO’ya bağlı, Hollanda donanmasına ait "F81" borda numaralı ESPS Santa Maria, İspanya donanmasından "F805" borda numaralı HNLMS Evertsen, Kanada donanmasından "FFH 333" borda numaralı HMCS Toronto ile Fransa donanmasından "A608" borda numaralı FS Var isimli askeri gemiler, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.
Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti.
Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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