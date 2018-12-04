BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefikler, Rus füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği ve Avrupa-Atlantik güvenliğinde önemli risk oluşturduğu konusunda mutabık." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, toplantıda, Atlantik ötesi güvenlik, savunma, yük paylaşımı ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konularına odaklandıklarını söyledi.

NATO müttefiklerinin, Rusya'nın yeni füze sistemi geliştirdiği ve sahaya sürdüğü sonucuna vardığını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler, Rus füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği ve Avrupa-Atlantik güvenliğinde önemli risk oluşturduğu konusunda mutabık." diye konuştu.

INF Anlaşması'nın 30 yıl boyunca ortak güvenliğe katkı sağladığını aktaran Stoltenberg, bütün çabalara rağmen Rusya'nın söz konusu füzeleri üretmeye ve yerleştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, silah kontrol anlaşmalarının tüm taraflar uyduğu sürece etkili olabileceğini belirterek, Rusya'nın anlaşmaya uygun davranması gerektiğini vurguladı.

Müttefiklerin, INF Anlaşması'nın yürürlükten kalkması ihtimaline karşı hazırlıklara başlayacağına dikkati çeken Stoltenberg, INF konusunu ortak, ölçülü ve düzenli bir şekilde NATO çerçevesinde ele almaya devam edeceklerini kaydetti.

Stoltenberg, Rusya'ya INF Anlaşması'na tam ve kanıtlanabilir şekilde uyma çağrısında bulundu.