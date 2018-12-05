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NATO dışişleri bakanları Balkanlar'ı görüşmek için toplandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:42
NATO dışişleri bakanları Balkanlar'ı görüşmek için toplandı

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ittifakın Batı Balkanlar ile ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü, NATO karargahındaki toplantıyla başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılışta yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'ın güvenliği ve istikrarının ittifak için çok önemli olduğunu vurguladı.

Makedonya'yı, isim konusunda yaptığı anlaşmadan sonra ulusal prosedürleri yerine getirmesinin ardından NATO'nun 30'uncu üyesi olarak görmek için sabırsızlandıklarını söyleyen Stoltenberg, Bosna Hersek'in de NATO operasyonlarına değerli katkılar sağladığını aktardı.

Stoltenberg, "Bosna Hersek'in de Avro-Atlantik yolculuğunu destekliyoruz." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bugünkü bölümünde, Bosna Hersek'in Yıllık Ulusal Programı'nı sunması için ittifakın hazır olduğunu onaylaması bekleniyor. Program, ülkenin siyasi, ekonomik ve savunma reformları yapmasını gerektiriyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:42
  1. Batı Balkanlar
  2. dışişleri bakanları
  3. NATO

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