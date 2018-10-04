0553 313 94 23

Basat Öztür kimdir? NATO Daimi Temsilciliği’ne Basat Öztürk atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, NATO Daimi Temsilciliği’ne 2009-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapmış Basat Öztürk atandı. Peki Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk nereli ve kaç yaşında? İşte Basat Öztürk biyografisi

04 Ekim 2018 Perşembe 09:58
Basat Öztür kimdir? NATO Daimi Temsilciliği’ne Basat Öztürk atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, NATO Daimi Temsilciliği’ne 2009-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapmış Basat Öztürk atandı. Peki Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk nereli ve kaç yaşında

07.12.1963 tarihinde Elâzığ’da doğan Basat Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olmuştur, aynı yıl açılan sınav ile Dışişleri Bakanlığı'na girmiş çeşitli kademelerde görev almıştır. Basat Öztürk, 2002-2004 yıllarında İskenderiye Başkonsolosu olmuş, 2007-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve IMO'da Türkiye Heyeti'nde Başkanlık üslenen Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü  görevlerini yürüttü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:58
  1. Ankara
  2. basat öztürk özgeçmiş
  3. basat öztürk kimdir
  4. basat öztürk nato
  5. milli savunma bakanlığı
  6. msb müsteşar yardımcıları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı yapıştıracağız
    1. Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı..
    2. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    3. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    4. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    5. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    6. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    7. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    8. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    9. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    10. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    11. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    12. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    13. CHP seçime değil 'hezimete'..
    14. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    15. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    16. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    17. Petrolün varili 85,97 dolar..
    18. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    19. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    20. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!