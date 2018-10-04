Basat Öztür kimdir? NATO Daimi Temsilciliği’ne Basat Öztürk atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, NATO Daimi Temsilciliği’ne 2009-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapmış Basat Öztürk atandı. Peki Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk nereli ve kaç yaşında

07.12.1963 tarihinde Elâzığ’da doğan Basat Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olmuştur, aynı yıl açılan sınav ile Dışişleri Bakanlığı'na girmiş çeşitli kademelerde görev almıştır. Basat Öztürk, 2002-2004 yıllarında İskenderiye Başkonsolosu olmuş, 2007-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve IMO'da Türkiye Heyeti'nde Başkanlık üslenen Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü görevlerini yürüttü.