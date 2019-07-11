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NATO boru hattından yakıt çalan 5 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde NATO petrol boru hattını delerek 2 ton yakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
NATO boru hattından yakıt çalan 5 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde NATO petrol boru hattını delerek 2 ton yakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olay, 5 Temmuz günü Dilovası ilçesinden geçen NATO boru hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası’ndan geçen NATO boru hattından yakıt çalındığı bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Boru hattının geçtiği alanlarda takibe başlayan ekipler, eski İstanbul yolu üzerinde bulunan ormanlık alan içerisinden geçen hattın delinerek üzerine kelepçe takılmak suretiyle akaryakıt çalındığını tespit etti. Şahısların jandarmanın geldiğini anlayarak daha önceden kaçtığı belirlenen alanda yapılan aramalarda ise şahısların beraberinde getirdikleri bidon ve plastik varillere doldurulmuş 2 ton yakıt ele geçirildi. Kaçan şahsıları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların H.M., M.A., S.K., V.A. ve Y.A. olduğunu belirledi.



Kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için operasyon başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri İstanbul ve Dilovası’ndaki ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslar, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı .

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
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