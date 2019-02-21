0553 313 94 23

NATO Askeri Komitesi İzmir'de

Komite üyeleri, İzmir'de bulunan DISKOHIT Statik Harp Karargahı, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

21 Şubat 2019 Perşembe 17:44
NATO Askeri Komitesi İzmir'de

İZMİR (AA) - NATO Askeri Komitesi, İzmir'de bulunan DISKOHIT Statik Harp Karargahı, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetiyle İzmir'de gerçekleşen resmi ziyaretin 2. gününde Askeri Komite üyeleri, NATO'nun 3 statik harp karargahından biri olan DISKOHIT'i gezdi.

Ziyarette komite üyelerine statik karargahın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Karargahtan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı ve Ege manevralarını yönettiği vagonun da yer aldığı Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesini gezen üyelere müzenin tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müzede toplu fotoğraf çektiren heyet üyeleri ziyaretin devamında Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne geçti.

Turist rehberince antik kent hakkında bilgilendirilen heyet üyeleri, bol bol fotoğraf çektirdi.

Askeri Komite heyetine, NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson ve NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:44
  1. Efes antik kent
  2. müze
  3. NATO Askeri Komitesi
  4. resmi ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı suçlaması!
    1. CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı..
    2. AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş..
    3. CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa..
    4. Bursasporlu taraftarlardan birlik ve..
    5. Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon..
    6. Tour of Antalya’nın ilk etabı..
    7. New York borsası düşüşle açıldı
    8. Erzurumlu çocuklar valiyi ziyaret etti
    9. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    11. Fahrettin Altun’dan "2019’da Ülkem..
    12. Düzce'deki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    13. 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27..
    14. Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu..
    15. Fenerbahçe taraftarı Petersburg’ta da..
    16. Afrin’de patlama
    17. Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buna artık..
    19. Başkan Altay: “Hep birlikte Konya’nın..
    20. Bölgede sular ısınıyor! Füzesavar..
    21. "Demokrat Parti'den yeniden..
    22. Gazeteciye silahlı saldırı anı..
    23. Çocuklarla iyi iletişim nasıl kurulur?
    24. Arnavutköy’de izinsiz kazı yaparken..
    25. Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine..
    26. NATO Askeri Komitesi İzmir'de
    27. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    28. Afrin'de terör saldırısı! Ölü ve..
    29. AK Parti standından İmamoğlu’na lokum..
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!