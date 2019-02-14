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"NATO Afganistan'da ortaklaşa karar verecek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:- "Biz bu misyona (Afganistan) birlikte katıldık ve misyonun geleceğine ilişkin kararları ortaklaşa vereceğiz"- "Amacımız Afganistan'da sonsuza kadar kalmak değil. Mevcudiyetimizi azaltmak için siyasi çözüm bulunmasını destekliyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
"NATO Afganistan'da ortaklaşa karar verecek"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Biz bu misyona (Afganistan) birlikte katıldık ve misyonun geleceğine ilişkin kararları ortaklaşa vereceğiz." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılımıyla NATO-AB iş birliğini ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, müttefiklerin Avrupa'nın savunma alanında attığı adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg, AB girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması gerektiğini vurguladı.

- "Afganistan misyonuna ilişkin kararlar ortaklaşa verilecek"

Afganistan'daki mevcut durumun zorluğunu koruduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Afgan güçlerine eğitim vermeye devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Biz bu misyona birlikte katıldık ve misyonun geleceğine ilişkin kararları ortaklaşa vereceğiz." diyerek durumun askeri yetkililer tarafından sürekli gözden geçirildiğini belirtti.

Tüm müttefiklerin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na ilişkin kararlılığını toplantıda tekrar güçlü şekilde dile getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Afganistan'da sonsuza kadar kalmak değil. Mevcudiyetimizi azaltmak için siyasi çözüm bulunmasını destekliyoruz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
  1. Afganistan
  2. NATO
  3. savunma bakanları toplantısı
  4. Stoltenberg

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