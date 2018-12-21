THY- Euroleague
0553 313 94 23

NATO Afganistan'a bağlılığını teyit etti

NATO Sözcüsü Oana Lungescu:- "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli" - "(ABD Savunma Bakanının emekliye ayrılması) Bakan Mattis, NATO'yu karşılaştığı önemli sınamalara karşı daha güçlü ve hazır kılmak ve ittifak genelinde daha adil yük paylaşımının sağlanması için önemli katkılar sağlamıştır"

21 Aralık 2018 Cuma 16:41
NATO Afganistan'a bağlılığını teyit etti

BRÜKSEL (AA) - NATO Sözcüsü Oana Lungescu, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceği iddiasına ilişkin, "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli." dedi.

Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceğine yönelik iddiaları gördüklerini, bunu ancak ABD'li yetkililerin teyit edebileceğini söyledi.

Afgan ordusu ve polisinin 4 yıldan fazladır ülkenin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu anımsatan Lungescu, "Afgan güçleri cesur, kararlı ve giderek daha etkin hale geliyor. Bu yıl parlamenter seçimlerde güvenliği onlar sağladı." ifadelerini kullandı.

Lungescu, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 41 ülkeden oluşan koalisyonla Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve yardım sağladığını, Brüksel Zirvesi'nde ise müttefiklerin yardımı 2024'e kadar uzatma kararı aldığını hatırlattı.

NATO dışişleri bakanlarının aralık başında düzenlediği toplantıda da Afganistan'ın istikrarına olan bağlılıklarını teyit ettiklerini dile getiren Lungescu, "Afganistan'a bağlılığımız ülkenin bizi de tehdit eden uluslararası teröristler için tekrar güvenli bölge olmasını engellemek açısından önemli." şeklinde konuştu.

- "Mattis NATO'ya önemli katkı sağladı"

Lungescu, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in emekliye ayrılması hakkında ise "Bakan Mattis, NATO'yu karşılaştığı önemli sınamalara karşı daha güçlü ve hazır kılmak ve ittifak genelinde daha adil yük paylaşımının sağlanması için önemli katkılar sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mattis'in bir diplomat ve asker olarak büyük saygı gördüğünü aktaran Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev sonuna kadar Mattis'le yakından çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Lungescu, "ABD'nin NATO'ya olan güçlü desteğinden dolayı minnettarız. ABD'nin öncülüğü transatlantik ittifakımızı güçlü kılıyor." diye konuştu.

- ABD askerlerinin çekileceği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edilmişti.

ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.

Diğer yandan, Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Bu tartışmaların ortasında ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:41
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. mattis
  4. NATO
  5. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"
    1. "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık,..
    2. Teröristler köşeye sıkıştı! TSK..
    3. "Devre arasına 18 puanla girmek bizi..
    4. Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç..
    5. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    6. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    7. Hrant Dink davasında flaş gelişme!
    8. "O sözlere dayanamadı! Mattis'in..
    9. 2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman
    10. Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası
    11. 3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
    12. İzmir'de zabıtaya rüşvet operasyonu
    13. Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın..
    14. Kadın mühendisin şiddete uğradığı..
    15. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    16. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    17. Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
    18. Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü..
    19. Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi..
    20. Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"