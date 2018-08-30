NATO açıkladı! Bölgeye 500 asker gönderiliyor

NATO komutasındaki 500 askerin Irak’a gönderileceği açıklanırken, ülkede terör tehdidiyle ilgili uyarıda bulunuldu.

Açıklama, Global News’e konuşan NATO’nun Irak’taki Kanadalı güçlerin komutanlarından General Dany Fortin’den geldi.

General Fortin, söz konusu 500 askerin, ekim ayında Irak’a gideceğini söyledi ve NATO’nun görevleri önünde tehdit oluşturan gizli terör tehlikelerine dikkat çekti.

Irak’a gönderilecek NATO askerlerinin yarısını Kanadalı askerlerin oluşturacağı kaydedildi.

Fortin, “İlk sorunumuz, Iraklıların gerçek ihtiyaçlarını anlamaktır, onların neye ihtiyacı olduğuna bizim karar vermemiz değil” diye konuştu.

DAİŞ’in geniş bir alanı kontrol etme kapasitesinin kalmadığını vurgulayan Fortin, örgütün büyük saldırı ve karmaşa çıkaracak güçte olmadığını ifade etti ve ekledi:

“Ancak bu, örgütün terör tehditlerinin son bulduğu anlamına gelmez.”

IRAK’TA YABANCI ASKERLER

Irak’ta 2003 yılında ABD tarafından düzenlenen harekatla Saddam rejimi devrilmişti. O tarihten itibaren ülkedeki yabancı asker sayısı 200 bini bulmuş, daha sonra kademeli olarak azalmıştı.

2014 yılında terör örgütü DAİŞ’in ortaya çıkmasıyla kurulan ulusalararası koalisyon çerçeversine birçok ülke Irak’a asker gönderdi.

Irak’ta asker bulunduran ülkeler şunları:

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Türkiye, Rusya.